Мацуев — о «Спартаке: «Мы должны понимать, на что рассчитываем в ближайшие годы»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев оценил перспективы «красно-белых» в нынешнем сезоне.

По мнению Мацуева, сейчас самое главное для руководства «Спартака» — это определить стратегию развития клуба на будущее и не зацикливаться на результатах в этом сезоне.

«Сейчас мы должны понимать, на что мы рассчитываем в ближайшие годы, нам нужен стратегический план. Не стоит думать о каких-то результатах на этом отрезке, потому что понятно, что чемпионства нет», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

После 24 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на 12 очков.