Чернов — о Слишковиче: «У нас душевные тренировки, такого давно не было»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием о работе под руководством Владимира Слишковича.

Напомним, после увольнения Гильермо Абаскаля с поста наставника Слишкович был назначен исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

«Слишкович как-то расслабил игроков. У нас очень эмоциональные, добрые и душевные тренировки — все смеются и улыбаются. Давно такого не было», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

Ранее футболист заявил, что хотел бы видеть Слишковича главным тренером «Спартака» на постоянной основе.

По итогам 24 сыгранных матчей «красно-белые» располагаются на четвертом месте в РПЛ, отставая от третьей позиции всего на три очка.