«Спартак» небезнадёжный: Слишкович вдохнул жизнь в команду

В Ростове-на-Дону «Спартак» одержал уверенную победу, и, что важнее, показал, что может быть боеспособной командой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над увиденным.

«Спартак» вполне живой

При Гильермо Абаскале «Спартак» заваливал весну. Команда не просто проигрывала, но и показывала ужасающую игру. Даже победа над «Динамо» была достигнута просто за счёт ошибок вратаря соперника. Когда испанца уволили, а на его место поставили Владимира Слишковича, был риск, что это уже ничего не изменит в этом сезоне. Можно вспомнить, как после увольнения Валерия Карпина в «Спартаке» его сменил Дмитрий Гунько, но «красно-белые» продолжили свободное падение.

Однако Слишкович доказывает, что «Спартак» ещё вполне живой. Команда управляема, в хорошей физической форме. С точки зрения Премьер-лиги это значения не имеет, ведь чемпионами уже стать, а второе место ничем не отличается от пятого в нынешних реалиях. Тем не менее есть ещё возможность побороться за Кубок страны, а трофей лишним точно не будет. В общем, проблеск оптимизма для поклонников «красно-белых».

Осмысленная игра «Спартака»

Работа Слишковича была заметна уже после объявления составов, когда команда вышла с тремя центральными защитниками. С одной стороны, это было подстраховкой Даниила Денисова на фланге, с другой – позволило его тёзке Хлусевичу подключаться к атакам. С точки зрения обороны главное достижение Слишковича заключается в том, что москвичи полностью выключили из игры Данила Глебова.

С другой стороны, было понятно, как «Спартак» хотел забивать. Едва ли не впервые в 2024 году. «Красно-белые» активно прессинговали ростовчан, которые любят разыгрывать мяч низом от своих ворот. Вдобавок к этому москвичи использовали длинные передачи, пытаясь поймать оборону соперника, которая действовала высоко. План сыграл.

Не стоит превозносить Слишковича, но нельзя не отметить, что в воскресенье в игре «Спартака» появилась осмысленность. При этом показалось, что команда была раскрепощена психологически.

Нет места эйфории, счёт не по игре

При этом точно не стоит предаваться эйфории. Надо говорить честно – счёт на табло не по игре. Сам результат в пользу «Спартака» – скорее да, но вот именно итоговые цифры на табло вряд ли. «Ростов» в воскресенье сам себе наворотил проблем.

«Спартак» понимал, как хотел играть, как забивать. В частности, можно сказать, что ошибка Песьякова была в некотором роде запрограммирована. «Спартак» прессинговал и заставлял ростовчан спешить у своих ворот, так что подобный момент должен был возникнуть рано или поздно. И всё же это не отменяет факта ошибки Песьякова.

Затем вратарь ещё раз плохо сыграл, что привело к пенальти. Что сотворил Мелёхин после прострела Соболева, объяснить сложно. И уж точно удивляет, как расставлялась оборона «Ростова», если в концовке «Спартак» имел два «футбольных буллита», когда с центра поля игроки убегали на рандеву с Медведевым. Пруцев шансом не воспользовался, а Бонгонда был точен.

Очевидно, что так много соперники «Спартака» ошибаться не будут в следующих матчах.

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Роман Андреев