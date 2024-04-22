Гришин заступился за Файзуллаева, который пропустит матч со «Спартаком»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поддержал полузащитника «армейцев» Аббосбека Файзуллаева, который пропустит дерби со «Спартаком» из-за жёлтой карточки, полученной им в прошлом туре в матче с «Ахматом».

«Я играл в футбол и знаю, что он это сделал не намеренно. Поверьте. Он побежал за игроком, зацепил за майку — это игровой момент», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА летом прошлого года из «Пахтакора» и сумел стать лидером «армейцев». В текущем розыгрыше РПЛ узбекский футболист провёл 18 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.