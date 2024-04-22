Михайлов: «Бразильцы «Зенита» — обычные соперники, ничего сверхъестественного»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, выступающий на правах аренды за «Оренбург», после поражения от петербургской команды (0:1) в матче 25-го тура РПЛ поделился мнением в выступлении бразильских игроков «сине-бело-голубых».

«Они квалифицированные футболисты, сложно играть. Но так ничего сверхъестественного. Обычные соперники», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 22 очка.

Свой следующий матч команда Сергея Юрана проведёт 24 апреля против «Локомотива». Начало — в 18:15 по московскому времени.