Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михайлов: «Бразильцы «Зенита» — обычные соперники, ничего сверхъестественного»

22 Апреля 2024 • 14:48 Комментировать (1)
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 3.60 X 3.45 2 2.05
24.04 18:15

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, выступающий на правах аренды за «Оренбург», после поражения от петербургской команды (0:1) в матче 25-го тура РПЛ поделился мнением в выступлении бразильских игроков «сине-бело-голубых».

«Они квалифицированные футболисты, сложно играть. Но так ничего сверхъестественного. Обычные соперники», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 22 очка.

Свой следующий матч команда Сергея Юрана проведёт 24 апреля против «Локомотива». Начало — в 18:15 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Михайлов Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Апреля
12:29
Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН — Локомотив чемпионата России — 24 апреля 2024
12:25
Гоцук может получить дополнительную дисквалификацию
02:12
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН – Локомотив чемпионата России – 24 апреля 2024
21 Апреля
14:27
Кузьмичёв — о будущем Дзюбы: «Локомотив» думает о более молодом форварде» 1
14:07
Кузьмичёв: «Пиняев в «Ман Сити»? Кто-то пошутил»
13:28
Игнатьев: «Мне не нравится, как игроки «Локомотива» действуют в обороне»
20 Апреля
18:36
Наумов считает, что Дзюба покинет «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Cruyff
22 Апреля 2024 в 14:57
а какие они должны быть они что роботы или инопланетяне и вообще чего ерунду то публикуете и причём тут ПариНН
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Хави получил предложение от нового клуба Де Брёйне: «Я очень устал» Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» потерял Грилиша Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта Клопп может возглавить топ-клуб – известно название
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
15:18 · Россия. Премьер-лига
Вахания — о матче со «Спартаком»: «Мы готовились к другой схеме»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Мацуев — о «Спартаке: «Мы должны понимать, на что рассчитываем в ближайшие годы»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Чернов — о Слишковиче: «У нас душевные тренировки, такого давно не было»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Гришин заступился за Файзуллаева, который пропустит матч со «Спартаком»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев объяснил, как клубам чемпионата России прервать гегемонию «Зенита» эксклюзив
14:48 · Россия. Премьер-лига
Михайлов: «Бразильцы «Зенита» — обычные соперники, ничего сверхъестественного» 1
14:33 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Чернов считает, что разгромное поражение от «Спартака» пойдёт команде на пользу
14:28 · Россия. Премьер-лига
РПЛ определилась с датой старта следующего сезона официально
14:23 · Россия. Премьер-лига
Медина рассказал, считает ли матч с «Ростовом» своим лучшим за «Спартак»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Я бы не торопился назначать Слишковича главным тренером «Спартака»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Михайлов: «Оренбург» борется за то, чтобы остаться в РПЛ
14:06 · Россия. Премьер-лига
Роша: «Все игроки ЦСКА спокойно могут играть в Европе»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Шесть игроков «Краснодара» - в сборной тура РПЛ от WhoScored
13:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Возвращение Абаскаля в РПЛ мы вряд ли увидим, кто его наймёт?»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Должно пройти время, чтобы понять, заслужил ли Слишкович остаться в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем