Бывший игрок «Спартака» высказался о судьбе Слишковича

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Ростовом», предстоящем дерби с ЦСКА и шансе для Владимира Слишковича.

- «Спартак» впервые за долгое время порадовал болельщиков хорошей игрой. Это следствие смены тренера?

- Возможно. У команды произошла эмоциональная встряска. Ребята собрались, показали, что у них есть характер. Команда вышла сплоченная. Для меня вообще «Спартак» непредсказуем. С «Сочи» была провальная игра, вчерашний матч очень хороший. С ЦСКА мне вообще непонятно, как сыграют «красно-белые». Команду бросает то в жар, то в холод. Нет стабильности. Не знаю, кто будет следующим главным тренером, но работы там непочатый край. Видно, что ребята, которые мало получали практики, вышли вчера и сыграли здорово. Имею в виду Медину и Бонгонду. Чернов провел неплохой матч, Игнатов. Ребята показали, что на них можно рассчитывать.

- Многие специалисты отмечают, что после ухода Абаскаля команда раскрепостилась. Это ощущается в игре?

- С «Зенитом» этого было не видно, а вчера было видно сплочение ребят. Они играли один за всех и все за одного. Поэтому такой результат. Этого не хватало «Спартаку» после рестарта. Плюс повлияли вратарские ошибки, как и в матче с «Динамо».

- Сейчас уже можно говорить, что «Спартак» затянул с отставкой Абаскаля?

- После такой победы понятно, что можно так сказать. Но я думаю, надо посмотреть, что будет дальше. Возможно, это всего лишь всплеск, а дальше будет яма.

- Дальше дерби с ЦСКА.

- «Армейцы» будут обескровлены, но это дерби. Непонятно, что ожидать от «Спартака» в этом матче. Поэтому с выводами не надо торопиться, что Абаскаль ушел, и стало лучше. Если команда проиграет, опять будут говорить, что что-то не то. Надо подождать несколько матчей и посмотреть, как повиляла отставка Абаскаля на команду.

- Если у Слишковича будут хорошие результаты, надо ему дать шанс?

- Не надо бежать впереди паровоза. Пока есть ничья на Кубок и выигрыш у «Ростова». Следующий матч с ЦСКА. Надо смотреть, как команда доберется до финиша, в каком состоянии будет с этим тренером. Но я думаю, руководство уже давно решило на кого делать ставку.

- Если говорить о предстоящем дерби, учитывая потри «армейцами» трех ведущих игроков, защитников Дивеева и Роши, плюс Файзуллаева, стоит ждать много голов от «Спартака»?

- Ожидать можно все что угодно. Я каждую игру жду, что «красно-белые» будут много забивать, но не всегда это получается. Еще раз скажу, что для меня непонятно, что мы увидим во встрече с ЦСКА. Наверняка Федотов что-то придумает, чтобы закрыть проблемную зону центрального защитника. Есть Набабкин.

- Но у него нет практики.

- Это не так страшно. Он может собрать и сыграть один матч за счет опыта. Может, Федотов кого-то из крайних защитников поставит в эту зону. Вариантов куча. Безнадежной ситуации нет. Это дерби. Здесь все нивелируется абсолютно. У клубов будет сумасшедший настрой, и всегда можно выдать свою лучшую игру в одном матче.

- «Спартак» еще может побороться за медали?

- Хотелось бы, но все непредсказуемо. Я думал, с «Сочи» проблем не будет, но «Спартак» ему проиграл. Вчера думал, что «Ростов» выиграет в оду калитку, но он уступил 1:5. Надо подождать какое-то время и посмотреть, в каком направлении будет двигаться команда.

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Елена Григорьевская