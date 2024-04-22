Игрок «Ростова» Чернов считает, что разгромное поражение от «Спартака» пойдёт команде на пользу

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о поражении от «Спартака» (1:5) в матче 25-го тура чемпионата России.

По мнению футболиста, такая болезненная неудача пойдёт южанам только на пользу, так как она ещё сильнее замотивирует команду.

«Сейчас придётся ещё больше работать и доказывать, что это была случайность», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Ростов», набравший 34 очка в 24 проведённых матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч южане проведут 25 апреля против екатеринбургского «Урала». Начало — в 16:00 по московскому времени.