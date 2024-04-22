В понедельник состоялось общее собрание Российской премьер-лиги. Одной из тем обсуждения была структура календаря на сезон 2024/2025. Клубы проголосовали за структуру, в соответствии с которой следующий чемпионат начнётся 20 июля. Первая его часть завершится 8 декабря.

Также пресс-служба РПЛ отмечает, что президент «Ростова» Арташес Арутюнянц на собрании был утверждён кандидатом в исполком РФС от лиги.

До конца текущего чемпионата России остаётся шесть туров. На первом месте в турнирной таблице располагается «Зенит», который выигрывал титул в каждом из пяти предыдущих сезонов.