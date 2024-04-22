Медина рассказал, считает ли матч с «Ростовом» своим лучшим за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о том, считает ли он свою игру в минувшем матче с «Ростовом» лучшей в составе столичного клуба.

Напомним, «Спартак» разгромил «Ростов» в 25-м туре Российской премьер-лиги со счетом 5:1. Медина оформил дубль и стал автором голевой передачи.

«Думаю, да. Рад, как сыграла команда, и как сам провел эту встречу. Думаю, мы заслужили победу», — цитирует Медину пресс-служба «красно-белых».

Футболист считает, что данная победа должна придать уверенности «Спартаку».

В нынешнем сезоне 26-летний Медина принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре ассиста.