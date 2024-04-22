Кузьмичёв: «Я бы не торопился назначать Слишковича главным тренером «Спартака»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв оценил перспективы Владимира Слишковича на посту наставника «красно-белых».

Напомним, 41-летний специалист стал исполняющим обязанностей главного тренера «Спартака» после отставки испанца Гильермо Абаскаля.

«Футболисты раскрепостились, но Слишкович ещё ничего не доказал. Я бы не торопился назначать его главным тренером», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут уже в ближайший четверг, 25 апреля, против ЦСКА. Начало — в 20:30 по московскому времени.