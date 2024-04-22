Михайлов: «Оренбург» борется за то, чтобы остаться в РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов поделился комментарием после поражения своей команды в матче с «Зенитом».

Встреча 25-го тура чемпионата России завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0.

«Конечно, печально, когда играешь хорошо, но не набираешь очки, которые в столь трудное время нашей команде очень нужны», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

Футболист добавил, что «Оренбург» продолжает бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе, но, конечно, команда расстроена поражением от «Зенита».

После 24 сыгранных матчей «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 26 набранных очков.