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Роша: «Все игроки ЦСКА спокойно могут играть в Европе»

22 Апреля 2024 • 14:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
25.04 20:30

Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что любой футболист команды может себя проявить в Европе.

«Все игроки ЦСКА спокойно могут играть в Европе. Без сомнений, их уровень позволит», — приводит слова Роши «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 29-летний бразилец принял участие 30 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один голевой пас.

Трудовой договор Роши с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в семь миллионов евро.

25 апреля ЦСКА примет на своем поле «Спартак» в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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