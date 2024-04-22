Роша: «Все игроки ЦСКА спокойно могут играть в Европе»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что любой футболист команды может себя проявить в Европе.

«Все игроки ЦСКА спокойно могут играть в Европе. Без сомнений, их уровень позволит», — приводит слова Роши «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 29-летний бразилец принял участие 30 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один голевой пас.

Трудовой договор Роши с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в семь миллионов евро.

25 апреля ЦСКА примет на своем поле «Спартак» в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.