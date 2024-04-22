Шесть игроков «Краснодара» - в сборной тура РПЛ от WhoScored

Известный статистический портал WhoScored составил символическую сборную двадцать пятого тура Российской премьер-лиги. В неё вошли такие футболисты:

Кержаков («Зенит»), Олусегун («Краснодар»), Фернандес («Динамо»), Кайо («Краснодар»), Оласа («Краснодар»), Мартинс («Спартак»), Кади («Краснодар»), Карраскаль («Динамо»), Са («Краснодар»), Ионов («Урал»), Кордоба («Краснодар»).

Матчи двадцать пятого тура чемпионата России проходили 19, 20 и 21 апреля. На первом месте в турнирной таблице остаётся Премьер-лиги остаётся «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на четыре зачётных балла.