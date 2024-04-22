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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шесть игроков «Краснодара» - в сборной тура РПЛ от WhoScored

22 Апреля 2024 • 14:01 Комментировать

Известный статистический портал WhoScored составил символическую сборную двадцать пятого тура Российской премьер-лиги. В неё вошли такие футболисты:

Кержаков («Зенит»), Олусегун («Краснодар»), Фернандес («Динамо»), Кайо («Краснодар»), Оласа («Краснодар»), Мартинс («Спартак»), Кади («Краснодар»), Карраскаль («Динамо»), Са («Краснодар»), Ионов («Урал»), Кордоба («Краснодар»).

Матчи двадцать пятого тура чемпионата России проходили 19, 20 и 21 апреля. На первом месте в турнирной таблице остаётся Премьер-лиги остаётся «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на четыре зачётных балла.

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Спартак Москва Зенит Краснодар Урал Динамо Москва Михаил Кержаков Алексей Ионов Роберто Фернандес Джон Кордоба Хорхе Карраскаль Кайо Кристофер Мартинс Олакунле Олусегун Кади Лукас Оласа Виктор Са ещё теги
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