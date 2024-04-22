Канчельскис: «Возвращение Абаскаля в РПЛ мы вряд ли увидим, кто его наймёт?»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Канчельскис считает, после неудачного опыта в «Спартаке» найти работу в РПЛ испанцу будет сложно.

«Возвращение Абаскаля в РПЛ мы вряд ли увидим, кто его наймёт? И это не значит, что у него больше не получится ни в одном клубе, нет. Просто в РПЛ у Абаскаля уже сложилась не лучшая репутация», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что не стоит воспринимать всерьёз успешные результаты «Спартака» после ухода Абаскаля, так как сейчас «красно-белые» находятся на эмоциональном подъёме.