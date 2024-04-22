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Экс-футболист «Локомотива» назвал Дзюбу проблемой для команды эксклюзив

22 Апреля 2024 • 15:25 Комментировать

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сравнил игру форварда команды Артёма Дзюбы весной прошлого сезона и этого.  

«Я понимаю, что сейчас Дзюбе не хватает движения, мобильности. Очень мало двигается, прошлой весной он больше двигался и больше предлагал себя, просил мячи на себя и вёл единоборства. Поэтому тогда у «Локомотива» была хорошая серия, и на первом месте, по-моему, были по итогам второй части чемпионата. Сейчас, я считаю, что у «Локомотива» две проблемы: стабильная игра в обороне и центральный нападающий», — сказал Гуренко.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 25 матчей за «железнодорожников», в которых отметился четырьмя голами и отдал столько же результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» истекает в конце текущего сезона.

Ранее в СМИ сообщили, что Дзюба летом может перейти в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Артём Дзюба ещё теги
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