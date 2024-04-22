Камоцци: «Должно пройти время, чтобы понять, заслужил ли Слишкович остаться в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о Владимире Слишковиче, который сейчас исполняет обязанности главного тренера московской команды.

Эксперт призвал пока не делать выводы о работе Слишковича, так как его дальнейшие перспективы в клубе станут понятны позже.

«Владимир — молодец, он хорошо справляется. Должно пройти ещё немного времени, чтобы понять, заслужил ли он остаться в «Спартаке» на посту главного тренера», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 21 апреля, команда Слишковича разгромила «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ. Сейчас «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 38 набранных очков.