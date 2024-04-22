Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, как клубам РПЛ прервать гегемонию «Зенита» в чемпионате России.

«У таких команд, как «Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» ресурсы есть, но всё равно у «Зенита» больше. «Зенит» всё равно одна такая команда в мегаполисе, а в Москве таких клубов много.

Нельзя сказать, что факторы, влияющие на результат, этим ограничиваются. Здесь выиграть у «Зенита» можно только за счёт более высокого уровня организации и построения учебно-тренировочного процесса. Под организацией понимается тщательный отбор игроков, работа с ними. Конечно же процесс подготовки, который зависит от тренера», — сказал Гаджиев.

«Зенит» побеждает в чемпионате России пять раз подряд. В последний раз Премьер-лигу выигрывала не команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2017/18, тогда триумфовал «Локомотив».

В текущем сезоне команда под руководством Сергея Семака после 25 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. Ближайший преследователь, «Краснодар», отстаёт на четыре очка.