Медина: «Матч с ЦСКА будет особенным не только для меня, но и для каждого спартаковца»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против своей бывшей команды ЦСКА.

Парагвайский футболист отметил, что уверенная победа над «Ростовом» (5:1) в прошлом туре должна придать «красно-белым» уверенности, которая поможет команде в предстоящей игре.

«Дерби есть дерби. Здесь не нужно какой-то дополнительной мотивации. Это будет особенный матч не только для меня, а для каждого спартаковца», — цитирует Медину пресс-служба московского клуба.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 25 марта. Начало — в 20:30 по московскому времени. Отметим, что прямо сейчас «красно-белые» опережают «армейцев» в турнирной таблице РПЛ на одно очко.