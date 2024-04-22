Башич рассказал, что думает о работе Деограсии в «Оренбурге»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о работе под руководством главного тренера команды Давида Деограсии.
«Все довольны тем, что он делает и как работает. Мы бьемся все вместе, как одна семья. Он не мягкий тренер, но и не агрессивный. У него непростые тренировки, но мне это нравится, я люблю тяжелый труд», - передает слова футболиста Metaratings.ru.
В последнем поединке чемпионата России «Оренбург» на выезде минимально проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:1. После 24 туров Премьер-лиги подопечные Деограсии занимают 12-е место в турнирной таблице.
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