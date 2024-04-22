Башич рассказал, что думает о работе Деограсии в «Оренбурге»

«Все довольны тем, что он делает и как работает. Мы бьемся все вместе, как одна семья. Он не мягкий тренер, но и не агрессивный. У него непростые тренировки, но мне это нравится, я люблю тяжелый труд», - передает слова футболиста Metaratings.ru.