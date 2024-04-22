Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, сможет ли экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль найти себе работу в топ-5 лигах Европы.

«Я бы Абаскаля так не списывал. Я знаю, что он был в одной маленькой команде в Греции, как говорится, больших успехов не добивался. По нему всё равно видно, что он хочет работать, что ему эта работа нравится. Когда идёт разговор о том, играл Абаскаль в футбол или не играл, я могу привести пример: Моуринью не играл, он был переводчиком. И что? Наоборот, порой суперфутболисты не могут стать нормальным тренером. Ван Галь тоже играл в какой-то третьей лиге Нидерландов. Желание у Абаскаля видно, оно есть. Он, по всей вероятности, не негодяй, он не понимал, куда пришёл. В «Спартаке» тяжело всем работать, какой там Абаскаль? Эмери было тяжело работать, а Мурат Якин? Все из «Спартака» сейчас работают в хороших местах. У Абаскаля тоже будет шанс, у него были и есть ошибки, но я бы не сказал, что он подлец», — сказал Селюк.

14 апреля «Спартак» объявил об уходе Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович. При нём команда не знает поражений.