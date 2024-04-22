Горшков: «Если «Зенит» даст слабину, возникнут сложности в борьбе за титул»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о перспективах петербургской команды в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, если «сине-бело-голубые» смогут настроиться на оставшиеся матчи чемпионата России, то станут чемпионами.

«Зенит» в оставшихся матчах должен быть мотивированным. Тогда у соперников будет немного шансов. Если дадут слабину, возникнут сложности в борьбе за титул», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

За шесть туров до конца нынешнего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на четыре очка. Третьим идёт московское «Динамо».