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Горшков: «Если «Зенит» даст слабину, возникнут сложности в борьбе за титул»

22 Апреля 2024 • 13:15 Комментировать
Зенит
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Рубин
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24.04 20:30

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о перспективах петербургской команды в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, если «сине-бело-голубые» смогут настроиться на оставшиеся матчи чемпионата России, то станут чемпионами.

«Зенит» в оставшихся матчах должен быть мотивированным. Тогда у соперников будет немного шансов. Если дадут слабину, возникнут сложности в борьбе за титул», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

За шесть туров до конца нынешнего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на четыре очка. Третьим идёт московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Горшков

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