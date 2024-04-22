Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» предложил идею для клубов Российской премьер-лиги.

«Я считаю, что все руководители клубов должны при увольнении тренера убирать и спортивного директора. Хорошо, одного можно простить тренера спортивному директору.

Я уверен, что Абаскаль был небольшой величины в «Спартаке», и это не только его решение привести одного или другого. Я не думаю, что он очень сильно влиял на что-то. Что у нас происходит в российском футболе? Спортивный директор, в принципе, приглашает тренера, затем докладывает своему руководителю, что это суперкандидатура, и показывает на то, что действительно её надо взять. Спортивный директор точно также приводит футболистов в команду, а потом происходит что? Он ведь тоже должен отвечать за результат. Потому как он реально человек из руководства клуба, который отвечает за тех или иных персонажей.

Вопрос. Почему не убирают спортдиров? Должна быть связка между ним и тренером. Потому что когда тренера убирают, он думает: «Ах ты наглец! Ты мне навязываешь игроков, а в конечном итоге выгоняют меня!» - сказал Селюк.