Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев прокомментировал яркую победу «Спартака» в матче с «Ростовом» эксклюзив

22 Апреля 2024 • 13:00 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Ростовом» (5:1).

«Спартак» очень тяжело анализировать. Последние 20 лет руководство клуба ведет себя не очень последовательно. Так что «Спартак» тяжело понять рационально, часто в него можно просто верить. Так ведь было и в сезоне, когда «Спартак» неожиданно для всех выиграл чемпионство. Был Аленичев, его убрали и поставили Карреру, которого тогда никто не знал. А он взял и выиграл чемпионат. Оказалось, что именно он был нужен команде», – сказал Гаджиев.

После этой победы московский клуб поднялся на четвертое место в таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Гаджи Гаджиев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Хави получил предложение от нового клуба Де Брёйне: «Я очень устал» Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» потерял Грилиша Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта Клопп может возглавить топ-клуб – известно название
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
13:44 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Должно пройти время, чтобы понять, заслужил ли Слишкович остаться в «Спартаке»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Матч с ЦСКА будет особенным не только для меня, но и для каждого спартаковца»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Башич рассказал, что думает о работе Деограсии в «Оренбурге»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Горшков: «Если «Зенит» даст слабину, возникнут сложности в борьбе за титул»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев прокомментировал яркую победу «Спартака» в матче с «Ростовом» эксклюзив
12:50 · Россия. Премьер-лига
Вахания: «Ростов» много подарил «Спартаку»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Спартак» принял верное решение оставить Слишковича»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов высказался о Джикии
12:33 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов – о Слишковиче: «Думаю, его надо оставит на постоянной основе»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «Действия арбитра в матче с «Зенитом» - позор»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Гоцук может получить дополнительную дисквалификацию
12:17 · Россия. Премьер-лига
Роша и Дивеев приглашены на заседание КДК РФС
12:16 · Россия. Премьер-лига
Червиченко высказался о предстоящем дерби ЦСКА - «Спартак»
12:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поздравил Карреру с юбилеем
12:04 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Ростов» не был готов к такому «Спартаку»
Все новости
Рекомендуем