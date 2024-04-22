«Спартак» очень тяжело анализировать. Последние 20 лет руководство клуба ведет себя не очень последовательно. Так что «Спартак» тяжело понять рационально, часто в него можно просто верить. Так ведь было и в сезоне, когда «Спартак» неожиданно для всех выиграл чемпионство. Был Аленичев, его убрали и поставили Карреру, которого тогда никто не знал. А он взял и выиграл чемпионат. Оказалось, что именно он был нужен команде», – сказал Гаджиев.