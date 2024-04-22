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Стали известны планы ЦСКА по главному тренеру Федотову эксклюзив

22 Апреля 2024 • 12:57 Комментировать

Стали известны планы московского ЦСКА относительно будущего главного тренера команды Владимира Федотова. Ранее сообщалось, что специалиста могут отправить в отставку, если клуб не финиширует в призах.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности. Федотова не уволят, если «армейцы» займут место вне топ-3 нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

Напомним, что в последнем матче чемпионата России ЦСКА на своем поле потерпел поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 1:2. После 24 поединков москвичи занимают шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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