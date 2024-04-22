Вахания: «Ростов» много подарил «Спартаку»

«Они забили пять, значит, наиграли. Но мы сами им много подарили. Песьяков? Если посмотреть прямо на поле, то после второго гола команда поддержала. Все ошибаются, в этом ничего такого нет», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».