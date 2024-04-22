Вахания: «Ростов» много подарил «Спартаку»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в беседе с журналистами высказался о справедливости крупного поражения от столичного «Спартака» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.
«Они забили пять, значит, наиграли. Но мы сами им много подарили. Песьяков? Если посмотреть прямо на поле, то после второго гола команда поддержала. Все ошибаются, в этом ничего такого нет», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что поединок завершился со счетом 5:1 в пользу московского коллектива.
После 24 проведенных матчей «Ростов» с 34 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» набрал 38 очков и находится на четвертой позиции.
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