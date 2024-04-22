Барбоза: «Спартак» принял верное решение оставить Слишковича»

Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с журналистами высказался о назначении Владимира Слишковича исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака».

«Спартак» принял верное решение оставить Слишковича. У Слишковича появилась возможность показать, какой он специалист. Это уже дает свои плоды. Может, клуб решит дать ему еще больше времени», - цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, что во вчерашнем матче чемпионата России «Спартак» на выезде одержал разгромную победу над «Ростовом» со счетом 5:1. После этого успеха «красно-белые» с 38 очками занимают шестое место в турнирной таблице.