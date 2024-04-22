Защитник «Спартака» Чернов высказался о Джикии

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о капитане столичного клуба Георгие Джикии.

Чернов отметил, что Джикия был первым игроком, который помог ему адаптироваться и найти общий язык в коллективе.

«Поэтому Георгий — основополагающий игрок, и перед матчем с «Ростовом» он произнес мотивационную речь в раздевалке. Я думаю, этим тоже очень сильно повлиял на результат», - приводит слова Чернова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт Джикии с «красно-белыми» рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем сезоне он принял участие в 11 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.