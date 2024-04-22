Защитник «Спартака» Чернов – о Слишковиче: «Думаю, его надо оставит на постоянной основе»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о работе под руководством Владимира Слишковича, который исполняет обязанности главного тренера столичного клуба.

Игрок отметил, что боснийский специалист давит на какие-то точки, которые помогают всем показывать максимум, на который они способны.

«Думаю, каждый из ребят скажет, что нам очень комфортно сейчас. Хороший футбол показываем, результат хороший сейчас. Поэтому я думаю, что его надо оставит на постоянной основе», - приводит слова Чернова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вчера, 21 апреля, «Спартак» на выезде разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.