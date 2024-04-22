Воробьёв: «Действия арбитра в матче с «Зенитом» - позор»

Футболист «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о судействе в гостевом поединке против петербургского «Зенита» в рамках 25-го тура чемпионата России. Встреча завершилась минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0. Гол забил бразильский полузащитник Клаудиньо.

«Судейство было странное. Не знаю, чем арбитры ВАР занимаются. Посмотрим, что скажут судьи, какие комментарии будут по моментам. Но действия арбитра – позор», - передает слова Воробьёва «РБ Спорт».

После этого матча «Оренбург» с 26 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице. Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака с 50 очками лидируют.