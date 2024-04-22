Гоцук может получить дополнительную дисквалификацию

Председатель контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что на ближайшем заседание будет рассмотрен вопрос о дополнительной дисквалификации защитника и капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука за грубый фол на форварде «Балтики» Джоэле Фамейе.в матче 22-го тура РПЛ.

Напомним, что футболист получил дисквалификацию на три игры.

«По статье, если футболист, на котором нарушили правила, в данном случае Фамейе, не принимает участие в матчах более 15 дней, то рассматривается вопрос о применении дополнительных санкций», - приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

В ближайшем туре команда Сергея Юрана сыграет против московского «Локомотива» (24.04).