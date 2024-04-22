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Гоцук может получить дополнительную дисквалификацию

22 Апреля 2024 • 12:25 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 3.60 X 3.45 2 2.05
24.04 18:15

Председатель контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц  рассказал, что на ближайшем заседание будет рассмотрен вопрос о дополнительной дисквалификации защитника и капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука за грубый фол на форварде «Балтики» Джоэле Фамейе.в матче 22-го тура РПЛ.

Напомним, что футболист получил дисквалификацию на три игры.

«По статье, если футболист, на котором нарушили правила, в данном случае Фамейе, не принимает участие в матчах более 15 дней, то рассматривается вопрос о применении дополнительных санкций», - приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

В ближайшем туре команда Сергея Юрана сыграет против московского «Локомотива» (24.04).

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Евро-Футбол.Ру,
Кдк Рфс Артур Григорьянц Кирилл Гоцук Пари НН ещё теги

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