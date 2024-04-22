Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «красно-белых» в матче с «Ростовом» (5:1).

- «Спартак» уволил тренера и стал выигрывать. Команду можно перестать анализировать?

- Любой анализ полезен. Но я до сих пор не понимаю, как Абаскаль попал в «Спартак». Не только как он попал в команду, но и зачем? Вот он два года просидел, и что дальше? Что он наладил? Да ничего.

- А что вы можете сказать по игре?

- Перед матчем я сказал, что «Спартак» выиграет со счетом 2:1. У «Ростова» не было двух ключевых игроков. С первых минут «Спартак» стал хорошо себя показывать, но потом «Ростов» выровнял игру. Игру сделали вратарские ошибки. Меня бесит, когда вратари начинают разыгрывать ногами. Так было с Лещуком в матче с «Динамо», так было вчера с Песьяковым. Сколько можно привозить?