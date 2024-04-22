Роша и Дивеев приглашены на заседание КДК РФС

Защитники московского ЦСКА Виллиан Роша и Игорь Дивеев приглашены на ближайшее заседание КДК РФС, об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Напомним, что оба футболиста получили прямые красные карточки в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (1:2).

«КДК РФС будет рассматривать удаления Игоря Дивеева и Виллиана Роши за серьезное нарушение правил, оба футболиста приглашены на заседание», - приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что оба футболиста точно не помогут «армейцам» в дерби против «Спартака», которое пройдет в четверг, 25 апреля, на «ВЭБ Арене».