Червиченко высказался о предстоящем дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем столичном дерби между «красно-белыми» и ЦСКА в рамках 21-го тура чемпионата России.

«ЦСКА ослаблен после поражения от «Ахмата». Тут возможны любые варианты. Но тем хуже для «Спартака». Сейчас начнутся разговоры про великого Слишковича. Все будем смотреть очередное шоу про «гадкого утёнка», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Спартаком» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Перед дерби хозяева занимают шестое место, а гости – четвертое.