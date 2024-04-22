Балахнин: «Ростов» не был готов к такому «Спартаку»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о разгромном поражении южан (1:5) в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

По мнению специалиста, «Ростов» не был готов к такой игре «красно-белых», вследствие чего допустил много ошибок, которые и привели к разгромному поражению.

«Команда Карпина не была готова к такому «Спартаку». «Ростов» явно не справился с игрой «красно-белых». Тренер всегда говорит, что наша команда должна заставить ошибаться соперника. В этом матче «Спартак» заставил «Ростов» ошибаться», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

За шесть туров до конца сезона «Ростов» расположился на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Свой следующий матч южане проведут 25 апреля против «Урала».