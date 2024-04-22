Непомнящий высказался о разгромной победе «Спартака» со счётом 5:1

«Мне кажется, сейчас «Спартак» будет все понятнее и понятнее. По крайней мере, он будет играть на своём уровне. Вчера ведь команда не показала какое-то чудо. «Спартак» не выглядел очень хорошо, это «Ростов» дал москвичам создать моменты. Если новый тренер даст игрокам раскрывать себя нужным образом, то результаты придут», – сказал Непомнящий.