Непомнящий высказался о разгромной победе «Спартака» со счётом 5:1

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Ростовом» (5:1)
«Мне кажется, сейчас «Спартак» будет все понятнее и понятнее. По крайней мере, он будет играть на своём уровне. Вчера ведь команда не показала какое-то чудо. «Спартак» не выглядел очень хорошо, это «Ростов» дал москвичам создать моменты. Если новый тренер даст игрокам раскрывать себя нужным образом, то результаты придут», – сказал Непомнящий.
После вчерашнего успеха «Спартак» набрал 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
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