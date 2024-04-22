Карпина могут наказать за поведение в матче со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с журналистами поведал о повестке заседания комитета по итогам матчей минувшего тура Премьер-лиги.

«По матчу «Ростов» - «Спартак» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера гостей Слишковича. Рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле Карпина», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок между «Ростовом» и «Спартаком» завершился крупной победой «красно-белых» со счетом 5:1.

После 24 матчей чемпионата России «народная команда» набрала 38 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.