Гатагов назвал тренера, который нужен «Спартаку»

Экс-игрок московского «Локомотива» Алан Гатагов в разговоре с журналистами рассказал о своем фаворите на пост главного тренера «Спартака». Он склоняется к назначению Станислава Черчесова.

«Спартаку» нужен Черчесов. Станислав Саламович сейчас голодный до побед, и он может встряхнуть команду. Черчесов - то, что нужно «красно-белым» на сегодняшний день», - передает слова Гатагова «РБ Спорт».

Напомним, что 14 апреля с поста главного тренера «Спартака» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. Исполняющим обязанности наставника является Владимир Слишкович. В последнем матче под его руководством «красно-белые» разгромили «Ростов» со счетом 5:1.