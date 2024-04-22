Булыкин: «Спартаку» помог вратарь «Ростова» Песьяков»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе «Спартака» над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

Булыкин выразил мнение, что успеху «красно-белых» поспособствовали ошибки вратаря «красно-белых» Сергея Песьякова.

«Спартаку» опять помог вратарь команды соперника. Песьяков, конечно, немного начудил и дал хорошее настроение «Спартаку». «Ростов» после этих ошибок рассыпался», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

После 24 туров РПЛ «Спартак» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице и опережает восьмой «Ростов» на четыре очка. До конца сезона командам осталось провести по шесть игр.