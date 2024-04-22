Защитник «Ростова» Чернов подвёл итоги матча против «Спартака»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о поражении от «Спартака» (1:5) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что получился напряженный матч с огромным накалом страстей.

«Матч тура, как никак. Было очень много борьбы и мало футбола», - заявил Чернов в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина потерпели первое поражение в чемпионате России после зимней паузы и за пять туров до конца сезона занимают восьмое место в турнирной таблице.

В четверг, 25 апреля, команда с берегов Дона на выезде сыграет против «Урала». Свисток о начале поединка прозвучит в 16:00 по московскому времени.