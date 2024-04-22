Бубнов оценил минимальную победу «Зенита» над «Оренбургом»

«Возможно, футболисты «Зенита» не играли на максимуме. Однако у них хватает мастерства, чтобы побеждать, не оставляя все силы на поле. «Зенит» отлично готов, и как был фаворитом в борьбе за чемпионство, так и остается», - передает слова эксперта Sportbox.