Бубнов оценил минимальную победу «Зенита» над «Оренбургом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от минимальной победы петербургского «Зенита» над «Оренбургом» в матче 25-го тура чемпионата России. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Клаудиньо.
«Возможно, футболисты «Зенита» не играли на максимуме. Однако у них хватает мастерства, чтобы побеждать, не оставляя все силы на поле. «Зенит» отлично готов, и как был фаворитом в борьбе за чемпионство, так и остается», - передает слова эксперта Sportbox.
После 24 матчей петербургский клуб набрал 50 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на четыре очка.
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