Мостовой: «Спартак» не привык побеждать так крупно, поэтому верните Абаскаля»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об уверенной победе «красно-белых» над «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ со счётом 5:1.

По мнению эксперта, «Спартак» провёл хороший матч и заметно прибавил по сравнению с тем, какую игру он демонстрировал при испанском тренере Гильермо Абаскале.

«Верните Абаскаля! «Спартак» не привык побеждать так крупно, поэтому верните Абаскаля. «Спартак» начал давить с первых минут и забил хороший гол. Они сразу показали, кто здесь хозяин», — цитирует Мостового «Чемпионат».

На сегодняшний день «Спартак», набравший 38 очков в 24 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 25 апреля против ЦСКА.