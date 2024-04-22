Бывший тренер «Ростова» объяснил, за счёт чего «Спартак» одержал крупную победу

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Спартака» и игре москвичей под руководством Владимира Слишковича.

- «Спартак» впервые за долгое время порадовал болельщиков хорошей игрой и крупной победой. Как вам матч в Ростове?

- «Спартак» переиграл соперника в тактическом плане, и физически тоже. Гости были явно сильнее. «Ростов» оказался не готов к изменениям «Спартака».

- Как вам показалось, гостям сильно помог Песьяков и его ошибки?

- Не согласен с этим. Понятно, что задача любой команды – заставить ошибаться соперника, и гости сумели это сделать. Но Карпин поменял Песьякова не из-за его игры, а потому что вратарь получил травму. А сама замена голкипера ничего не поменяла в игре. Хозяева не стали играть лучше или надежнее. «Спартак» забивал и Медведеву. Исход матча решили не вратари.

- Сейчас уже можно говорить, что «Спартак» затянул с отставкой Гильермо Абаскаля, если смотреть на игру команды и на результаты?

- Не связывал бы результат с отставкой, потому что «Спартаку» просто дальше некуда было падать. А футболисты в команде собраны очень квалифицированные. Просто пришло время что-то изменить, поменять эмоции. А главное – подход к игре. Но мы видели, что в матчах с «Зенитом» и «Ростовом» «Спартак» играл по-разному. Подход стал более прагматичный, потому что тактика выстраивалась исходя из соперника. Мы увидели, что «Спартак» играл более дисциплинированно, более командно. Но фоне этого некоторые футболисты проявляют себя еще лучше. Поэтому я не думаю, что результат связан только с уходом Абаскаля. Он тоже многое дал команде. А сама отставка напрашивалась, потому что не было результата.

- Что уже можно сказать по работе Слишковича? Многое он меняет? Например, перешел на игру в три центральных защитника.

- Это было в конкретной игре. Поэтому пока рано делать какие-то выводы. Хотя уже можно сказать, что «Спартак» подходил гибко и к игре в Питере, и к матчу в Ростове. Мы даже увидели, как с «Ростовом» «Спартак» менялся по ходу матча. В конце первого тайма команда пыталась играть на удержание счета. Но после перерыва она опять забрала инициативу. Это правильный подход – вариативность тактики. В Лиге чемпионов команды часто так играют. Поэтому «Спартак» идет в ногу со временем.

- Следующий матч – это дерби с ЦСКА, которого «Спартак» обгоняет на одно очко. Учитывая потери «армейцами» трех ведущих игроков: Дивеева, Роши, и Файзуллаева - теперь гости - фавориты?

- Не могу так сказать. Даже когда эти команды находятся на разных полюсах, они все равно бьются. Там другие ценности, чем просто три очка. Ответственность гораздо выше. А что касается потерь ЦСКА, то команда подойдет к дерби ослабленная.

- Могут ли эти потери стать фатальными?

- Посмотрим. Все-таки выбыли два ведущих защитника. Их будет очень не хватать. Как и Файзуллаева.

- Леонид Федун считает, что «Спартак» еще может побороться за медали: осталось три очка от «Динамо». А вы как думаете?

- Почему бы и нет? За третье место вполне возможно бороться. «Динамо» тоже нестабильно играет. С другой стороны, пока не понятно, что покажет «Спартак». Он нас уже приучил к тому, что его лихорадит.

Елена Григорьевская