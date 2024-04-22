В рамках 25-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде противостоял «Ростову». «Красно-белые» одержали разгромную победу со счетом 5:1. Об этом результате высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Победа «Спартака» - заслуга Слишковича. Его нужно оставлять главным тренером как минимум до конца сезона. Он хорошо знает команду, да и на русском говорит», - передает слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что 14 апреля было объявлено об отставке испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых». После 24 туров «народная команда» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.