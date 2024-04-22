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Александр Жуков высказался о том, что Слишкович может остаться тренером «Спартака» на постоянной основе

22 Апреля 2024 • 11:24 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
25.04 20:30

Почётный президент ОКР Александр Жуков, который является болельщиком московского «Спартака», высказался о том, стоит ли оставлять боснийского специалиста Владимира Слишковича в качестве главного тренера на постоянной основе после разгромной победы над «Ростовом» (5:1).

Политический деятель отметил, что по одному матчу тяжело судить, и нужно смотреть, что будет дальше.

«Однако для любого футболиста, спортсмена очень важно верить в себя. Такие матчи, как с «Ростовом», позволяют обрести эту веру. Посмотрим, может быть и заиграет «Спартак» дальше», - приводит слова Жукова «Матч ТВ».

 

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Спартак Москва Александр Жуков Владимир Слишкович ещё теги

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