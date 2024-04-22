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Вице-президент «Ахмата» Айдамиров высказался о победе над ЦСКА

22 Апреля 2024 • 11:17 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Ахмат

Вице-президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о победе над московским ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что команда настраивалась на победу, так как отступать некуда, особенно после поражения от калининградской «Балтики» (1:7).

«Чисто психологически поражение, то место, которые мы занимаем, давило. Мы рады, что команда отреагировала, показала, что на самом деле является командой», - приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

За шесть туров до конца чемпионата подопечные Магомеда Адиева находятся в зоне вылета, располагаясь на 15-й строчке в турнирной таблице.

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