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Сафонов: «С Ивичем мы были одной семьёй»

22 Апреля 2024 • 11:15 Комментировать
Краснодар
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Балтика
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24.04 20:30

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о бывшем главном тренере команды Владимире Ивиче, который был отправлен в отставку в марте нынешнего года после вылета «быков» из Кубка России.  

Сафонов предположил, что сербский специалист продолжает следить за выступлениями «Краснодара», с которым он успел пройти длинный и интересный путь.

«С ним мы были одной семьёй в течении года. Это логично даже по-человечески, переживать и интересоваться ребятами, с которыми он успел сблизиться», —  приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Отметим, что сейчас «Краснодар» возглавляет Мурад Мусаев. После 24 туров РПЛ «быки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Матвей Сафонов ещё теги

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