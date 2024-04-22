Сафонов: «С Ивичем мы были одной семьёй»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о бывшем главном тренере команды Владимире Ивиче, который был отправлен в отставку в марте нынешнего года после вылета «быков» из Кубка России.

Сафонов предположил, что сербский специалист продолжает следить за выступлениями «Краснодара», с которым он успел пройти длинный и интересный путь.

«С ним мы были одной семьёй в течении года. Это логично даже по-человечески, переживать и интересоваться ребятами, с которыми он успел сблизиться», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Отметим, что сейчас «Краснодар» возглавляет Мурад Мусаев. После 24 туров РПЛ «быки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.