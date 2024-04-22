Игнатов рассказал о работе под руководством Слишковича

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о работе под руководством Владимира Слишковича, который исполняет обязанности главного тренера столичного клуба.

Напомним, что вчера, 21 апреля, «красно-белые» на выезде разгромили «Ростов» со счётом 5:1 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

«Результат на табло. Думаю, что все всё видели. Слова тут не надо говорить, всё понятно», - приводит слова Игнатова «Чемпионат».

В четверг, 25 апреля, «Спартак» ожидает дерби против ЦСКА, которое пройдёт на «ВЭБ Арене».