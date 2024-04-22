Защитник «Спартака» Классен перевёл мошенникам 900 тысяч рублей

Защитника «Спартака» Леона Классена развели на 900 тысяч рублей, об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, 9 апреля мошенники написали футболисту в социальной сети от имени его знакомого с просьбой одолжить 400 тысяч рублей, а через пару дней «друг» попросил перевести еще 700 тысяч, однако он смог отправить лишь 500 тысяч из-за установленного лимита на операции.