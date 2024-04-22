Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Не думаю, что легионеры разочаровались в Мусаеве»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, изменилось ли настроение иностранных игроков команды после отставки сербского тренера Владимира Ивича.

Напомним, Ивич был уволен в марте. Его место занял российский специалист Мурад Мусаев.

«Это нужно спросить у легионеров, я не могу говорить за них. На мой взгляд ничего такого нет. Разочарование в Мусаеве? Думаю, у них такого нет», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на четыре очка. До конца сезона командам осталось провести по шесть матчей.