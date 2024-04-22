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Червиченко: «Вторая халявная победа «Спартака»

22 Апреля 2024 • 10:50 Комментировать

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о гостевой победе «красно-белых» над «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «народной команды».

«Слова о том, что «Спартак» преобразился, - бред. Вторая халявная победа, которую подарил заблудившийся в дебрях сознания Песьяков. Ничего не предвещало даже ничьей для «Спартака», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Благодаря вчерашнему успеху в Ростове-на-Дону «Спартак» набрал 38 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Слишковича отстают от лидирующего «Зенита» на 12 очков.

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